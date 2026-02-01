Şişli'de 4’üncü Kat Yangını: İtfaiye Büyümeden Söndürdü

Şişli Halide Edip Adıvar'da 5 katlı binanın 4’üncü katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; can kaybı yok, dairede maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:43
Olay Yerinde Hızlı Müdahale

İstanbul Şişli’de, Halide Edip Adıvar Mahallesi Melikşah Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4’üncü katında saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, söz konusu dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

