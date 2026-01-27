Dalaman'da Fırtına Otopark Çatısını Uçurdu — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili fırtına, bir otopark çatısını uçurdu; olay güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri yaralanma yok, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:07
Dalaman'da fırtına otopark çatısını uçurdu

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar korkuttu

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları ve ağaç devrilmeleri yaşanırken, Dalaman ilçesinde de fırtına ve sağanak yağmur etkisini hissettirdi.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından Dalaman’da başlayan fırtına, özellikle sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar yarattı. Bir anda şiddetini artıran rüzgâr nedeniyle bir evin önündeki otoparkın çatısı yerinden sökülerek uçtu.

Olay anı, bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı; görüntülerde rüzgârın aniden şiddetlenmesi ve çatının sürüklenerek havalandığı anlar net biçimde görüldü.

Şans eseri yaralanan olmadı, ancak park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle halka dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

