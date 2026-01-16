Darende'de Cami Çatısında Korkutan Yangın

Malatya'nın Şuğul Mahallesi'nde çatı yangını paniğe neden oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde bir caminin çatı kısmında çıkan yangın, mahallede kısa süreli panik yarattı.

Olay, Darende ilçesine bağlı Şuğul Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caminin çatı bölümünde baca kaynaklı olduğu değerlendirilen bir yangın başladı.

Yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadı, ancak camide maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

DARENDE'DE CAMİDE KORKUTAN YANGIN