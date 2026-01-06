Defne'de Vidanjöre Çarpan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Defne'de Vidanjöre Çarpan Otomobil Takla Attı

Kaza Detayları

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde seyir halindeyken bir vidanjöre çarpan otomobil takla atarak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Z.Z. hafif şekilde yaralandı.

Sürücüsü Z.Z.'nin kullandığı 31 AZU 460 plakalı otomobil, M.S.'nin kullandığı 31 AVZ 620 plakalı vidanjöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak devrildi.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıyı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

