Defne'de Yangın: Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Hatay'ın Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz durumda.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:01
Defne'de Ev Yangını Kullanılmaz Hale Getirdi

Koçören Mahallesi'nde giriş katı zarar gördü

Hatay'ın Defne ilçesinde, Koçören Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil ev'in giriş katında yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle müdahale edildi; yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Bununla birlikte yangın nedeniyle evde ciddi hasar oluştu ve söz konusu yapı kullanılmaz hale geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

