Defne'de Yangın: Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Defne'de Ev Yangını Kullanılmaz Hale Getirdi
Koçören Mahallesi'nde giriş katı zarar gördü
Hatay'ın Defne ilçesinde, Koçören Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil ev'in giriş katında yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle müdahale edildi; yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Bununla birlikte yangın nedeniyle evde ciddi hasar oluştu ve söz konusu yapı kullanılmaz hale geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
