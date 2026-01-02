DOLAR
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı'nda helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirdi; araç ve şahıs aramaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 22:27
Taksim'de Helikopter Destekli 'Huzur İstanbul' Uygulaması

Akşam saatlerinde geniş çaplı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda helikopter destekli bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. Uygulama, kent genelinde akşam saatlerine doğru 'Huzur İstanbul' adıyla yapıldı.

Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekipleri ile çok sayıda polis ekibi ve bekçi katıldı.

Uygulama kapsamında Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar ve sürücüler üzerinde detaylı arama yapıldı; polis ekipleri araç içlerini didik didik inceleyerek uyuşturucu araması gerçekleştirdi.

Belirlenen noktalarda giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapıldı; el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Trafik denetimlerinin yürütüldüğü uygulamaya havadan da polis helikopteri destek verdi. Özel Harekat ekiplerinin de yer aldığı denetimde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı ve uygulamanın geç saatlere kadar sürdüğü öğrenildi.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

