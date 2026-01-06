Denizli 2025 Asayiş Raporu: Suçlarda Azalma, Yakalanan Şahıs Sayısı Arttı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile birlikte 2025 yılı Aralık ayı ve yıl geneline ilişkin asayiş verilerini paylaştı. Vali Coşkun, kent genelinde hem Aralık ayında hem de yıl boyunca asayiş olaylarında düşüş, yakalanan şahıs oranlarında ise artış yaşandığını bildirdi.

Genel asayiş verileri

Vali Coşkun, Aralık ayında terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olma suçundan 13 kişinin yakalandığını, ayrıca terör örgütüne üye olma suçundan toplam 137 kişinin yakalandığını açıkladı. Kentte düzenli devriyeler ile geniş alan, dar alan ve şok asayiş uygulamalarının devam ettiğini vurguladı.

2025 yılı Aralık ayında, 2024 yılı Aralık ayına göre tüm asayiş olaylarında %1,7 azalma, malvarlığına karşı suçlarda ise %13,1 azalma meydana geldiğini belirten Coşkun, 2025 Aralık ayında meydana gelen tüm asayiş olaylarının %94,8’inin aydınlatıldığını kaydetti.

Yıl genelinde ise 2024 yılına kıyasla kişilere karşı işlenen suçlarda %3,1, malvarlığına karşı işlenen suçlarda %19,3 oranında azalma olduğunu ve 2025 yılı içinde meydana gelen tüm asayiş olaylarının %97,7’sinin aydınlatıldığını ifade etti.

Aralık ayında hakkında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik titiz çalışmalar sonucu; hırsızlık suçundan 20, yağma/gasp suçundan 12, dolandırıcılık suçundan 28, kasten öldürme suçundan 2, cinsel suçlardan 6, terör suçlarından 4, narkotik suçlarından 36, kaçakçılık suçlarından 9, siber suçlardan 14, diğer suçlardan 118 ve ifadeye yönelik suçlardan 322 olmak üzere toplam 571 şahıs yakalandığı belirtildi.

2025 yılı içerisinde ise hakkında yakalama kararı bulunan 3.529 hapis ve 4.466 ifade olmak üzere toplam 7.995 aranan şahsın yakalandığı; yakalanan şahıs oranlarında 2024 yılına göre %6,8 artış sağlandığı ifade edildi.

Kaçakçılık operasyonları

Vali Coşkun, Aralık ayında kaçakçılığa yönelik 55 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 104 şüpheli yakalandığını aktardı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 5.160 adet sarma sigara, 31.150 adet makaron, 989 paket kaçak sigara, 30 kg nargile tütünü, 289 adet emtia, 110 adet elektronik sigara, 533 litre etil alkol, 28 şişe ve 1.381 litre kaçak içki, 43 adet tarihi eser, 1 ruhsatsız uzun namlulu silah, 12 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca yer aldı.