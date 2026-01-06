Denizli 2025 Asayiş Raporu: Suçlarda Azalma, Yakalanan Şahıs Sayısı Arttı
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile birlikte 2025 yılı Aralık ayı ve yıl geneline ilişkin asayiş verilerini paylaştı. Vali Coşkun, kent genelinde hem Aralık ayında hem de yıl boyunca asayiş olaylarında düşüş, yakalanan şahıs oranlarında ise artış yaşandığını bildirdi.
Genel asayiş verileri
Vali Coşkun, Aralık ayında terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olma suçundan 13 kişinin yakalandığını, ayrıca terör örgütüne üye olma suçundan toplam 137 kişinin yakalandığını açıkladı. Kentte düzenli devriyeler ile geniş alan, dar alan ve şok asayiş uygulamalarının devam ettiğini vurguladı.
2025 yılı Aralık ayında, 2024 yılı Aralık ayına göre tüm asayiş olaylarında %1,7 azalma, malvarlığına karşı suçlarda ise %13,1 azalma meydana geldiğini belirten Coşkun, 2025 Aralık ayında meydana gelen tüm asayiş olaylarının %94,8’inin aydınlatıldığını kaydetti.
Yıl genelinde ise 2024 yılına kıyasla kişilere karşı işlenen suçlarda %3,1, malvarlığına karşı işlenen suçlarda %19,3 oranında azalma olduğunu ve 2025 yılı içinde meydana gelen tüm asayiş olaylarının %97,7’sinin aydınlatıldığını ifade etti.
Aralık ayında hakkında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik titiz çalışmalar sonucu; hırsızlık suçundan 20, yağma/gasp suçundan 12, dolandırıcılık suçundan 28, kasten öldürme suçundan 2, cinsel suçlardan 6, terör suçlarından 4, narkotik suçlarından 36, kaçakçılık suçlarından 9, siber suçlardan 14, diğer suçlardan 118 ve ifadeye yönelik suçlardan 322 olmak üzere toplam 571 şahıs yakalandığı belirtildi.
2025 yılı içerisinde ise hakkında yakalama kararı bulunan 3.529 hapis ve 4.466 ifade olmak üzere toplam 7.995 aranan şahsın yakalandığı; yakalanan şahıs oranlarında 2024 yılına göre %6,8 artış sağlandığı ifade edildi.
Kaçakçılık operasyonları
Vali Coşkun, Aralık ayında kaçakçılığa yönelik 55 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 104 şüpheli yakalandığını aktardı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 5.160 adet sarma sigara, 31.150 adet makaron, 989 paket kaçak sigara, 30 kg nargile tütünü, 289 adet emtia, 110 adet elektronik sigara, 533 litre etil alkol, 28 şişe ve 1.381 litre kaçak içki, 43 adet tarihi eser, 1 ruhsatsız uzun namlulu silah, 12 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca yer aldı.
Uyuşturucuya ağır darbe
Siber devriyeler ve çevrimiçi suçlarla mücadele
Trafik denetimleri ve okul çevreleri
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca 389 eğitim noktasında 43.935 kişiye bilgilendirme yapıldığını belirten Vali Coşkun, Aralık ayında uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 85 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, 239 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma suçundan olmak üzere toplam 324 şahsa adli işlem uygulandığını açıkladı.
Aralık operasyonlarında ele geçirilen maddeler arasında 2.336.592 kullanımlık kâğıda emdirilmiş bonzai, 1.242 gram esrar, 28.020 adet ecstasy hap, 4.750 adet sentetik ecza hapı, 12.465 gram metamfetamin, 12 gram skunk, 59 gram kokain, 48 gram eroin yer aldı.
Yıl genelinde narkotik çalışmalarında ise Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 957, Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma suçundan 2.562 ve İzinsiz Kenevir ve Haşhaş Bitkisi Yetiştirmek suçundan 42 şahıs olmak üzere toplam 3.561 şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi. 2025 yılı operasyonlarında ele geçirilenler arasında 4.559.858 kullanımlık kâğıda emdirilmiş bonzai, 32.817 gram esrar, 24.640 gram metamfetamin, 661 gram eroin, 158 gram kokain, 1.542 gram skunk, 99.330 adet sentetik ecza, 1.673 kök kenevir, 4.315.116 kök haşhaş bitkisi bulunuyor.
Jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü siber devriyeler sonucunda Aralık ayında suç unsuru tespit edilen 271 şahıs/hesap hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Ödeme, yasadışı bahis, bilişim ve çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik 5 operasyon sonucunda 29 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
2025 yılı genelinde ise siber devriyeler sonucu suç unsuru tespit edilen 1.745 şahıs/hesap hakkında işlem yapılmış; ödeme, yasadışı bahis, bilişim ve çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik 61 operasyon ile 136 şahıs hakkında adli işlem uygulandığı belirtildi.
Vali Coşkun, kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radar, drone destekli ve fiziki denetimlerin sürdüğünü belirterek Aralık ayında 204.182 aracın kontrol edildiğini, muayenesi olmayan, abartı egzozlu ve sigortasız 3.198 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.
Aralık ayı alkol denetimlerinde 593 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 30 sürücüye alkolmetre üflemeyi reddetmekten ve 56 sürücüye diğer ihlallerden olmak üzere toplam 679 sürücünün sürücü belgesine el konulduğu bildirildi.
2025 yılı genelinde ise 2.378.286 araç kontrol edilmiş, muayenesi olmayan, abartı egzozlu ve sigortasız 25.854 araç trafikten men edilmiş; alkollü araç kullanmaktan 6.721, alkolmetre üflemeyi reddetmekten 307 ve diğer ihlallerden 802 olmak üzere toplam 7.830 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.
Okul çevrelerinde Aralık ayında polis ve jandarma tarafından 155 asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi; okul çevresinde 118 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 5 metruk bina ve 2.235 öğrenci servisi denetlendi, denetimler sırasında 1.607 şahsın GBT sorgulaması yapıldı ve kuralları ihlal eden 144 servis şoförüne idari yaptırım uygulandı.
Yıl genelinde ise okul çevrelerinde toplam 691 asayiş ve trafik uygulaması, 788 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 10 metruk bina ve 8.889 öğrenci servisi denetlendi; denetimler sırasında 14.892 şahsın GBT sorgulaması yapılarak eğitimle ilgisi olmayan kişiler uzaklaştırıldı ve 860 servis şoförüne idari işlem uygulandı.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında Aralık ayında ilde bulunan 6 mobil göç aracı ile 1.383 yabancı uyruklu şahsın denetlendiği, denetimler sonucunda 87 düzensiz göçmenin tespit edilerek sınır dışı işlemi başlatıldığı açıklandı.
2025 yılı genelinde aynı mobil araçlarla 16.258 yabancı uyruklu şahsın denetlendiği; tespit edilen 1.847 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemi gerçekleştirildiği bildirildi. Yıl içinde toplam 15 göçmen kaçakçılığı, 4 organ-doku ticareti ve 2 insan ticareti olayı olmak üzere 21 olay meydana geldiği ve bu olaylara karışan 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi.
Vali Coşkun’un paylaştığı veriler, Denizli’de 2025 yılında asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu, siber suçlar ve trafik denetimlerinde kapsamlı ve etkin çalışmalar yürütüldüğünü ortaya koyuyor.
