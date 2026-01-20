Denizli Büyükşehir İtfaiyesi 2025'te 7 bin 191 müdahale gerçekleştirdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında kent genelinde 4 bin 578 yangın, 2 bin 116 kurtarma operasyonu ve 497 trafik kazası olmak üzere toplam 7 bin 191 olaya müdahale ederek 7/24 hizmet verdi. Kurum, 41 istasyon, 515 personel ve 103 araç ile modern ekipmanları sayesinde binlerce hayatı tehlikeden korudu.

İlçe bazlı müdahaleler

Merkez dışındaki ilçelerde en çok yangın vakası 706 olayla Çivril'de görülürken, Sarayköy, Honaz, Acıpayam ve Tavas sıralamayı izledi. En az yangın 45 vakayla Beyağaç'ta kaydedildi.

Kurtarma operasyonlarında 131 vakayla Sarayköy ilk sırada yer alırken, en az kurtarma operasyonu 9 vaka ile Beyağaç'ta gerçekleştirildi.

Trafik kazası müdahalelerinde en fazla müdahale 54 vaka ile Acıpayam'da yapılırken, Honaz 42 müdahale ile ikinci sırada yer aldı. En az trafik kazası müdahalesi ise 1 vaka ile Babadağ, 2 kaza ile Bekilli, 4 kaza ile Beyağaç ve 5 kaza ile Baklan'da gerçekleşti.

Eğitim, denetim ve destek faaliyetleri

Büyükşehir İtfaiye, eğitim ve önleyici faaliyetlere de yoğunluk verdi; 2025'te toplam 59 bin 164 kişiye yangın eğitimi verildi. "Önce tedbir" anlayışıyla kurumlar ve işyerlerine yönelik denetimler sürdürüldü; 1 bin 844 işyeri denetlenerek yangın güvenlik raporu düzenlendi. Personelin teori ve pratik eğitimleri ise aralıksız devam etti.

Ayrıca itfaiye ekipleri 2025'te 759 vatandaşı ve 1 bin 271 hayvanı çeşitli tehlikelerden kurtardı. Bölge dışındaki yangınlara da destek veren ekipler, çevre il ve bölgelerde meydana gelen 11 ayrı orman ve fabrika yangınına takviye sağladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, modern araç ve donanımıyla 7/24 görev yapmaya devam ederek kentte can ve mal güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynamayı sürdürüyor.

