Denizli'de 2.3 Kilo Metamfetamin Lif ve Pamuklara Emdirilmiş Halde Yakalandı: İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de narkotik operasyonunda lif ve pamuklara emdirilmiş 2 kilo 395 gram metamfetamin ile 39 gram katı madde ele geçirildi; iki yabancı uyruklu tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:52
Denizli'de 2.3 Kilo Metamfetamin Lif ve Pamuklara Emdirilmiş Halde Yakalandı: İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de 2.3 Kilo Metamfetamin Lif ve Pamuklara Emdirilmiş Halde Yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, sokak satıcıları olarak bilinen torbacıların yakalanmasına yönelik çalışmalar meyvesini verdi. Narkotik polisleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek düzenledikleri son operasyonda dikkat çekici bir yöntemle satışa hazırlandığı belirlenen uyuşturucuya el koydu.

Operasyon ve ele geçirilen maddeler

Operasyonda, lif ve pamuklara emdirilmiş sıvı halde toplam 2 kilo 395 gram metamfetamin ile birlikte 39 gram katı halde metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen bulgular üzerine gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Suçlamalar sonucunda yabancı uyruklu iki şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin çalışmaları

Denizli Narkotik ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan organizasyonların ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarına aralıksız devam ettiğini bildirdi.

DENİZLİ’DE NARKOTİK POLİSLERİNİN YAPTIĞI OPERASYONDA, 2 KİLO 395 GRAM UYUŞTURUCU MADDEYİ LİF VE...

DENİZLİ’DE NARKOTİK POLİSLERİNİN YAPTIĞI OPERASYONDA, 2 KİLO 395 GRAM UYUŞTURUCU MADDEYİ LİF VE PAMUKLARA EMDİREREK SATMAYA ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

DENİZLİ’DE NARKOTİK POLİSLERİNİN YAPTIĞI OPERASYONDA, 2 KİLO 395 GRAM UYUŞTURUCU MADDEYİ LİF VE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit, 47 Yaşındaki Adamı Öldürdü
2
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 517 kilo 800 gram ve 1 milyon 250 bin hap, 2 gözaltı
3
İzmir'de Akaryakıt İstasyonu Satışında Sahte Senetle Dolandırıcılık
4
Sakarya Kaynarca'da Balkon Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
5
Bozkır'da Polis, KOSKİ Personeline Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi
6
Belen'de Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
7
Niğde Çiftlik'te İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları