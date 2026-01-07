Denizli'de 2.3 Kilo Metamfetamin Lif ve Pamuklara Emdirilmiş Halde Yakalandı: İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de 2.3 Kilo Metamfetamin Lif ve Pamuklara Emdirilmiş Halde Yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, sokak satıcıları olarak bilinen torbacıların yakalanmasına yönelik çalışmalar meyvesini verdi. Narkotik polisleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek düzenledikleri son operasyonda dikkat çekici bir yöntemle satışa hazırlandığı belirlenen uyuşturucuya el koydu.

Operasyon ve ele geçirilen maddeler

Operasyonda, lif ve pamuklara emdirilmiş sıvı halde toplam 2 kilo 395 gram metamfetamin ile birlikte 39 gram katı halde metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen bulgular üzerine gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Suçlamalar sonucunda yabancı uyruklu iki şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin çalışmaları

Denizli Narkotik ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan organizasyonların ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarına aralıksız devam ettiğini bildirdi.

