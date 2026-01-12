Denizli'de 2. dalga operasyon: 17 gözaltından 12'si tutuklandı

Denizli'de ikinci dalga operasyonda 17 şüpheliden 12'si tutuklandı; ilk dalgada 31, toplamda 43 örgüt üyesi cezaevinde.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:46
Denizli'de geçtiğimiz şubat ayında 31 üyesi tutuklanan organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Operasyon detayları

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüte yönelik 04 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda 31 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında KOM ekipleri, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için ikinci dalga eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak ile örgüt faaliyetleri çerçevesinde kasten adam öldürme, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı silah ticareti yapma ve mala zarar verme' yer alıyor.

Adli süreç ve sonuç

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda yakalanan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sevkin ardından 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece operasyonlarla tutuklanan örgüt üye sayısı 43'e yükseldi.

Soruşturma ve operasyonlara ilişkin çalışmalar Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ile KOM ekipleri tarafından sürdürülüyor.

