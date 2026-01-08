Denizli'de 91 Yaşındaki Esma Bursalıoğlu Evinde Ölü Bulundu

Denizli Merkezefendi Sırakapılar'da yaşayan 91 yaşındaki Esma Bursalıoğlu, yakınları tarafından evinde ölü bulundu; ceset Adli Tıp'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:58
Merkezefendi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda soruşturma başlatıldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde, yalnız yaşayan 91 yaşındaki Esma Bursalıoğlu bugün öğlen 13.30 sıralarında yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Esma Bursalıoğlu’ndan bir süredir haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek için yaşlı kadının evine gitti. Eve giren yakınları, Bursalıoğlu’nu hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esma Bursalıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri de inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin evdeki ilk incelemelerinin ardından, Esma Bursalıoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cesedi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

