Denizli'de hafif ticari araç devrildi: Tali yoldan çıkan araçla çarpıştı

Merkezefendi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde, tali yoldan çıkan hafif ticari araç ile plakası henüz belirlenemeyen otomobilin çarpışması sonucu hafif ticari araç devrildi.

Çarpışma sonucu araç yan yatarken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan vatandaşları ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada her iki araçta da hasar oluştu.

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobil seyir halindeyken aniden yola çıkan hafif ticari araca çarptığı ve çarpışmanın ardından hafif ticari aracın yan yattığı görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

