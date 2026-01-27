Denizli'de Muratcan'ın Ailesinden Tahliye Kararına Sert Tepki

Denizli'de 23 Kasım 2025'te hayatını kaybeden motokuryenin ailesi, tahliye kararına tepki göstererek karşı tarafın tutuklanmasını istedi.

Kaza ve soruşturma

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde 23 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen kazada, S.S. idaresindeki, plakası henüz belirlenemeyen otomobilin kontrolsüz çıkışı sonucu 25 yaşındaki motokurye Muratcan Pekeroğlu'na çarpıldı. Çarpmanın etkisiyle Muratcan motosikletten savrulup 12,5 metre sürüklendi. Bölgeye gelen ambulans ekiplerinin müdahalesinin ardından en yakın hastaneye sevk edilen genç motokurye, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şüphelinin ifadesi

Olayın ardından çarpan sürücü S.S. ifadesinde, 'Motosiklet sürücüsünün duracağını sandım. Seyir halinde ilerledim; çarptıktan sonra frene basıp hemen durdum. Doktor olduğum için ilk müdahalede bulundum' dediği öğrenildi.

Ailenin tepkisi ve talepleri

Ailenin avukatı ve yakınları, güvenlik kamerası kayıtlarına göre çarpan sürücünün fren yapmadığını ve oğullarının 12,5 metre sürüklendiğini belirterek karara tepki gösterdi. Baba Mustafa Pekeroğlu, 'Oğlum Muratcan 25 yaşındaydı, kendi bölümünde iş bulamadığı için motokuryelik yapıyordu. Kaza gecesinde arkadaşları arayıp durumunun iyi olmadığını söylediler. Sürükleme esnasında oğlumun kaskı çıkıyor ve başından darbe alıyor. Çarpan kişi ifadesinde çarptıktan sonra frene bastım diyor ama 12,5 metre sürüklemiş. Kameralarda her şeyi izledik. Karakolda çarpan kişi durur sandım diyerek seyir halinde devam ettiğini söylüyor. Peki motosiklet değil de bir tır olsaydı seyir halinde devam eder miydi? Çarpan kişi doktor; ilk müdahaleyi yapmadı. Eğer ilk müdahaleyi yapsaydı belki oğlumuzu kaybetmezdik. Bizim mahkemeden beklentimiz karşı tarafın tutuklu olarak yargılanması. Biz oğlumuzu toprağa verdik ama karşı taraf dışarıda'

Anne Makbule Pekeroğlu ise, '23 Kasım 2025 tarihinde oğlum trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çarpan kişi doktor ve 12,5 metre sürüklüyor. Kazanın sonrasında çocuğum hayatını kaybederken çarpan kişi şu anda dışarıda. Başka Muratcanlar gitmesin, başka anneler bu acıyı yaşamasın. Çarpan kişinin tutuklanmasını istiyorum. İfadesinde hızının 20 olduğunu söylüyor. Güvenlik kamerası görüntülerine bakınca 20 ile gitmediğini, daha hızlı gittiğini görebilirsiniz. Müdahale ettiğini söylüyor ama etmiyor. Görenler ve tanıklar var. İlk duyduğumda şikayetçi olmak istemedim; o da genç, kaza olabilir. Ancak sonradan duyduğum bu yalanlar üzerine şikayetçi oldum'

Aile, davanın takipçisi olacaklarını ve adli süreçte karşı tarafın tutuklanmasını talep ettiklerini vurguladı.

