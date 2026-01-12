Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama

5-11 Ocak tarihli operasyonlarda geniş çaplı ele geçirmeler

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5-11 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirilenler arasında 51 adet sentetik ecza, 21 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 gram eroin ve 1 gram sentetik kanobionid (bonzai) bulunuyor. Ayrıca 27 bin 400 adet kaçak sigara, 15 bin 820 adet kaçak ilaç, 4 adet sahte ehliyet, 5 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte evrak ile 9 bin 747 adet emtia ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değeri 16 milyon 500 bin lira olarak öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında 14’ü göçmen olmak üzere 43 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, diğer 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

