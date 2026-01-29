Denizli'de Yanıltıcı Sosyal Medya Paylaşımına Soruşturma: Köpeğe Şiddet Videosu İddiası

Denizli Valiliği, sosyal medyada 'ilimizde yaşandı' denilerek paylaşılan köpeğe şiddet videosunun Denizli'de çekilmediğini açıkladı; paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:41
Denizli'de Yanıltıcı Sosyal Medya Paylaşımına Soruşturma: Köpeğe Şiddet Videosu İddiası

Denizli'de yanıltıcı sosyal medya paylaşımına soruşturma

DENİZLİ (İHA) – Köpeğe uygulanan şiddet içeren bir videoyu Denizli’de yaşanmış gibi sosyal medya hesabından paylaşan kişi hakkında soruşturma açıldı.

Valilikten yapılan açıklama

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında, ilimizde yaşandığı iddia edilen ve bir köpeğe zarar verme görüntülerini içeren paylaşımla ilgili ‘Bir şey olunca köpekler suçlu oluyor’ ifadeleriyle ihbar niteliğinde paylaşılan görüntüler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur." denildi.

Araştırma sonucu ve hukuki işlem

Açıklamada ayrıca, "Paylaşım içeriğiyle ilgili yapılan araştırmalarda, videoda geçen söz konusu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde olmadığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi. Bu doğrultuda, olayın ilimiz sınırları içerisinde gerçekleştiği şeklinde paylaşım yapan şahısla ilgili TCK 217/A maddesi gereğince Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu kapsamında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

