Samsun’da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İlkadım ve Canik’te düzenlenen operasyonda bin 148 sentetik ecza, metamfetamin, sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:56
Samsun’da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Samsun’da narkotik operasyonu: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Operasyonun kapsamı ve elde edilen bulgular

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ve Canik ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 4 şüpheli şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında bin 148 adet sentetik ecza, 64,78 gram metamfetamin, 9,22 gram sentetik kannabinoid, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet tabanca fişeği yer aldı.

Adli süreç

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

