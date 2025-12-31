Denizli Defterdarlığı'ndan Sıkı Yılbaşı Vergi Denetimi

Denizli Defterdarlığı'ndan sıkı yılbaşı denetimi

Denizli Defterdarlığı, yılbaşı gecesi artan eğlence ve tüketim yoğunluğunu gerekçe göstererek kent genelinde kapsamlı vergi denetimleri gerçekleştirecek. Denetimler 31 Aralık gecesi başlayıp yeni yılın ilk saatlerine kadar aralıksız sürecek.

Denetim kapsamı ve hedef noktalar

Defterdarlık tarafından oluşturulan denetim ekipleri; il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren alkollü ve alkolsüz eğlence mekanları, restoranlar, kafeler, barlar, oteller ile perakende satış noktalarında sahada olacak. Denetimlerde işletmelerin vergi mevzuatına uygunluğu titizlikle incelenecek.

Özellikle yazar kasa kullanımı, fiş ve fatura düzeni, belge düzenine uyum ve kayıt dışı satışlar mercek altına alınacak; tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağı bildirildi.

Kaçak alkole karşı özel hassasiyet

Denetimlerin bir diğer önceliğini halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkolle mücadele oluşturuyor. Ekipler, işletmelerde bulundurulan alkollü ürünlerin bandrol, fatura ve yasal tedarik zinciri kontrollerini yapacak. Kaçak alkol şüphesinde detaylı inceleme gerçekleştirilecek ve gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlanacağı belirtildi.

Amaç, uyarılar ve vatandaş çağrısı

Denizli Defterdarlığı yetkilileri, denetimlerin sadece cezai işlem odaklı olmadığını; aynı zamanda kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlarını taşıdığını vurguladı. Vatandaşların güvenli şekilde yeni yıla girmesi için denetimlerin titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

Yetkililer, işletmelere mevzuata uygun hareket etme çağrısında bulunurken vatandaşlardan da belge almadan alışveriş yapmamaları ve şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmeleri istendi.

