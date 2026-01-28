Denizli Pamukkale'de Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Gece çıkan yangında itfaiye hızlı müdahale etti

Denizli'de gece saatlerinde meydana gelen samanlık yangını mahallede paniğe yol açtı. Olay, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında samanlık kısa sürede alev aldı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla müdahale etti. Ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti ve kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında samanlıkta maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

