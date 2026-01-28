Denizli Pamukkale'de Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli Pamukkale'de gece çıkan samanlık yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; maddi hasar var, can kaybı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:23
Denizli Pamukkale'de Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli Pamukkale'de Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Gece çıkan yangında itfaiye hızlı müdahale etti

Denizli'de gece saatlerinde meydana gelen samanlık yangını mahallede paniğe yol açtı. Olay, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında samanlık kısa sürede alev aldı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla müdahale etti. Ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti ve kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında samanlıkta maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

DENİZLİ’DE GECE SAATLERİNDE YANAN SAMANLIK KORKUYA NEDEN OLDU. EKİPLERİN YOĞUN UĞRAŞLARI SONUCU...

DENİZLİ’DE GECE SAATLERİNDE YANAN SAMANLIK KORKUYA NEDEN OLDU. EKİPLERİN YOĞUN UĞRAŞLARI SONUCU YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.

DENİZLİ’DE GECE SAATLERİNDE YANAN SAMANLIK KORKUYA NEDEN OLDU. EKİPLERİN YOĞUN UĞRAŞLARI SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da İstiklal Caddesi'nde Hatalı Park Denetimi
2
Palandöken'de Yolda Baygın Bulunan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
3
Artvin Hopa’da Uyuşturucu Operasyonu: 130 Gram Kokain Ele Geçirildi
4
Dörtyol'da Motosiklet Tamircilerine Sıkı Denetim: 112 Motosiklet Kontrol Edildi
5
Çerkezköy'de Servisteki Taksi Liftten Düştü: Araçta Göçükler Oluştu
6
Nevşehir'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaçarken Duvara Çarptı
7
Yerlikaya: Antalya'da 10 Yıl Önceki Faili Meçhul Kadın Cinayeti Aydınlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları