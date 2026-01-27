Denizli Valiliği: Buldan'daki Trafik Kazası — 1 Ölü, 22 Yaralı

Denizli Valiliği'nden Buldan'daki trafik kazasına ilişkin açıklama

Denizli Valiliği, Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin resmi açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, 27 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde, Buldan ilçesi Yenicekent Kavşağı yakınlarında şiddetli yağışın etkisiyle elim bir trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Kazada 1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 22 vatandaşın yaralandığı bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanı olduğu ifade edilerek, vefat eden sağlık çalışanına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Valilik, kazada yaralanan 22 vatandaşa acil şifalar dileyerek, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kazada ölen sağlık çalışanı ve başhekim taziye mesajı

Kazada hayatını kaybeden Kadriye Koçan'ın 1 yıllık yeni evli olduğu öğrenildi. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurettin Şahin, taziye mesajı yayımlayarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Şahin ayrıca kazada yaralananlara da acil şifalar temennisinde bulundu.

