Gaziantep'te 1,8 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu: 2 Gözaltı

Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı ortak çalışması

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında operasyon düzenlendi.

Şehitkâmil ilçesinde, H.Ü. ve M.A. isimli şahıslara ait işyerine yapılan operasyonda arama yapıldı ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 42 adet akıllı telefon, 35 adet akıllı kol saati, 25 adet kablolu kulaklık ve 20 adet kablosuz kulaklık bulunuyor.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

GAZİANTEP'TE 2 ŞAHSA AİT İŞ YERİNE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON 800 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON VE ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ.