Gaziantep'te 1,8 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 1,8 milyon TL olan gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi, H.Ü. ve M.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:08
Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı ortak çalışması

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında operasyon düzenlendi.

Şehitkâmil ilçesinde, H.Ü. ve M.A. isimli şahıslara ait işyerine yapılan operasyonda arama yapıldı ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 42 adet akıllı telefon, 35 adet akıllı kol saati, 25 adet kablolu kulaklık ve 20 adet kablosuz kulaklık bulunuyor.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

