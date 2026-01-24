Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep’te jandarma operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi; H.E. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:09
Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Jandarma ekipleri H.E.'nin ikametinde geniş çaplı arama yaptı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Şehitkâmil ilçesinde silah, mermi ve havai fişek kaçakçılığı yaptığı tespit edilen H.E. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Adresteki aramalarda ele geçirilenler arasında 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 3 bin 900 adet tabanca mermisi, bin 580 adet av tüfeği fişeği, 492 adet torpil, 416 adet havai fişek, 100 adet meşale, 24 adet volkan maytap, 14 adet konfeti, 10 adet kar spreyi, 13 adet sprey silah yağlayıcı, 2 adet namlu, 2 adet tabanca kabzası, 1 adet kelebek bıçak ve 4 adet tabanca tamir kiti yer aldı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESE YAPILAN OPERASYONDA 5 ADET SİLAH İLE ÇOK SAYIDA SİLAH...

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESE YAPILAN OPERASYONDA 5 ADET SİLAH İLE ÇOK SAYIDA SİLAH APARATI VE PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menemen'de Cinayet: Görgü Tanığı "Kanlar İçinde Bulduk" Dedi
2
Nevşehir'de Minibüs Orta Refüje Çarpıp Takla Attı: 1 Yaralı
3
Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
4
Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kayıp Şahıs Araçta Ölü Bulundu: Zanlı Tutuklandı
6
Kapaklı'da 39 Yaşındaki Ali G. Evinde Ölü Bulundu
7
Gaziantep'te Eski Eşe Kimyasal Saldırı: Kaçış Anları Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları