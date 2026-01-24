Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Jandarma ekipleri H.E.'nin ikametinde geniş çaplı arama yaptı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Şehitkâmil ilçesinde silah, mermi ve havai fişek kaçakçılığı yaptığı tespit edilen H.E. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Adresteki aramalarda ele geçirilenler arasında 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 3 bin 900 adet tabanca mermisi, bin 580 adet av tüfeği fişeği, 492 adet torpil, 416 adet havai fişek, 100 adet meşale, 24 adet volkan maytap, 14 adet konfeti, 10 adet kar spreyi, 13 adet sprey silah yağlayıcı, 2 adet namlu, 2 adet tabanca kabzası, 1 adet kelebek bıçak ve 4 adet tabanca tamir kiti yer aldı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

