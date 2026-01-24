Gaziantep'te Kayıp Şahıs Araçta Ölü Bulundu: Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te kayıp olarak aranan Ergün Gündüz, park halindeki araçta başından vurulmuş halde bulundu; şüpheli H.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:09
Gaziantep'te Kayıp Şahıs Araçta Ölü Bulundu: Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Kayıp Şahıs Araçta Ölü Bulundu

Olay sonrası yürütülen soruşturmada zanlı yakalandı ve tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesinde park halindeki bir araçta hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin araç camını kırarak kapıları açmasıyla içeride bulunan ve hakkında kayıp ihbarı yapılan Ergün Gündüz başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Beş çocuk babası olan Gündüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemeler ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adım adım yürüttükleri iz sürme çalışması sonucu H.A. (33) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda H.A., oto sanayi esnafı ve arkadaş olduğu belirtilen Ergün Gündüz ile araç içinde alacak-verecek ve uyuşturucu meselesi nedeniyle tartıştıklarını; tartışma sırasında üzerindeki tabancayla Gündüz'ün kafasına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

Şüpheli H.A., emniyetteki işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

