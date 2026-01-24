Nevşehir'de Minibüs Orta Refüje Çarpıp Takla Attı: 1 Yaralı
Ürgüp Karayolu'ndaki kazada sürücü hastaneye kaldırıldı
Nevşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeyken kontrolden çıkan bir minibüs orta refüje çarpıp takla atarak karşı şeride düştü. Olayda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yağışlı ve buzlu yolda sürüş yapan Fatih T.'nin kullandığı 50 AFV 479 plakalı minibüs önce orta refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti.
Kaza, Nevşehir Ürgüp Karayolu, İprahimpaşa kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde gerçekleşti. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
