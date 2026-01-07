Dikili'de balıkçı tekneleri fırtınaya karşı karaya alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde beklenen fırtına nedeniyle Gazipaşa Mahallesi'ndeki balıkçı tekneleri vinçlerle karaya çıkarıldı; amatör denizciler 3 yıldır beklenen yanaşma yerinin yapılmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:04
İzmir'de bugün beklenen fırtına alarmı üzerine Dikili ilçesinde önlemler artırıldı. Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından, Gazipaşa Mahallesi Salhane mevkiindeki balıkçı tekneleri vinçler yardımıyla denizden karaya çıkarıldı.

Amatör denizciler yetkililerden çözüm bekliyor

Dikili Amatör Denizciler Kooperatifi Başkanı Murat Ulukaya, tekne sahiplerinin her yıl benzer sıkıntı yaşadığını belirtti. Ulukaya'nın açıklaması şöyle:

"Projesi çizilen, imarı onaylanan ve ÇED raporu alınan bir küçük tekne yanaşma projesi olmasına rağmen 3 yıldır bunun yapılmasını bekliyoruz. Amatör denizcilerin çilesi bitmiyor, geçen yıl olduğu gibi bu sene de teknelerimizi denizden alarak araba yanaştırır gibi yol kenarına park ediyoruz. Fırtınaya karşı koruyarak, muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Projenin biran evvel hayata geçirilmesini istiyoruz"

Küçük tekne yanaşma yeri projesi

Planlanan projede; 400 metre uzunluğunda taş dolgu ana mendirek, 55 metre uzunluğunda taş dolgu tali mendirek ve ana mendireğe bağlı 80 metre uzunluğunda, 2 metre yanaşma derinliğine sahip rıhtım yer alacak.

Ayrıca projede 185 metre uzunluğunda, 2 metre yanaşma derinliğine sahip geri saha rıhtımı, 25 metre genişliğinde çekek yeri ile toplam 3 adet (62 metre, 62 metre ve 60 metre) uzunluğunda beton iskele planlanıyor.

Amatör denizciler, bölge için hayati önemde görülen bu projenin bir an önce başlatılmasını talep ediyor.

