Diyadin’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: Tabanca, Av Tüfeği ve 16 Fişek Ele Geçirildi

Diyadin'de Ruhsatsız Silah Operasyonu
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Diyadin ilçesinde "6136 ve 2521 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranması bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon Detayları
Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör ve 16 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
