Diyadin’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: Tabanca, Av Tüfeği ve 16 Fişek Ele Geçirildi

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı operasyonunda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör ve 16 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:40
Diyadin'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Diyadin ilçesinde "6136 ve 2521 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranması bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör ve 16 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

