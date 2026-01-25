Diyarbakır Bağlar'da 6 araçlı zincirleme kaza kamerada

Bağcılar Mahallesi'nde 3 araç çarpıştı, park halindeki 3 araca daha çarptı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana gelen zincirleme kazada, seyir halindeki üç araç sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yakınlardaki park halindeki 3 araca daha çarparak olayın toplamda 6 araçlı bir zincirleme kazaya dönüşmesine neden oldu.

112 acil sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda, kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

