Diyarbakır Bağlar'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza Kamerada

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı; 3 kişi yaralandı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:52
Bağcılar Mahallesi'nde 3 araç çarpıştı, park halindeki 3 araca daha çarptı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana gelen zincirleme kazada, seyir halindeki üç araç sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yakınlardaki park halindeki 3 araca daha çarparak olayın toplamda 6 araçlı bir zincirleme kazaya dönüşmesine neden oldu.

112 acil sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda, kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

