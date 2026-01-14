Diyarbakır-Batman Karayolu'nda Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Olayın Detayları
Diyarbakır-Batman karayolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden aniden alev çıktı. Sürücü aracı güvenli bir yere çekerek itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
