Diyarbakır-Batman Karayolu'nda Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Diyarbakır-Batman karayolunda seyir halindeki otomobil motorundan alev aldı; sürücü kurtuldu, araç kullanılamaz hale geldi, yangın söndürüldü.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:28
Olayın Detayları

Diyarbakır-Batman karayolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden aniden alev çıktı. Sürücü aracı güvenli bir yere çekerek itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

