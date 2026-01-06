Nazilli'de Evi Kurşunlayan İki Şahıs Yakalandı

Olay ve operasyon

Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamete ateş açıldı. Olayın ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmada, olayın failleri olduğu belirlenen G.Y. ve M.A. isimli yaşı küçük şahıslar yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 1 adet tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayıl ı Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapıldı. G.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

