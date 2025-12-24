Konya Ereğli'de ocakta unutulan yemek ev yangınına neden oldu
Olay ve müdahale
Konya’nın Ereğli ilçesinde, Gülbahçe Mahallesi Hamdi Çağıran Altgeçidi civarında bulunan bir apartmanın 2. katında, L.B.’ye ait evin mutfağında ocak üzerinde unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
