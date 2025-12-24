DOLAR
Konya Ereğli'de ocakta unutulan yemek ev yangınına neden oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde Gülbahçe Mahallesi'nde ocakta unutulan yemek 2. kattaki evin mutfağında yangın çıkardı; itfaiye müdahale etti, tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 21:31
Olay ve müdahale

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Gülbahçe Mahallesi Hamdi Çağıran Altgeçidi civarında bulunan bir apartmanın 2. katında, L.B.’ye ait evin mutfağında ocak üzerinde unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

