Diyarbakır-Bingöl yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı
Kaza detayları
Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıkarak takla attı.
Kazanın nedeninin gizli buzlanma olduğu belirtiliyor. Olayda 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
