Diyarbakır Çınar'da Okulda Sobadan Yangın: 40 Öğrenci Tahliye Edildi

Bozçalı Mahallesi'ndeki 40 öğrencili okulda sobadan çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu. Öğrenciler tahliye edildi, itfaiye yangını söndürdü; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:45
Diyarbakır Çınar'da okulda sobadan çıkan yangın öğrencilerin tahliyesine yol açtı

Bozçalı Mahallesi'ndeki okul çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bozçalı Mahallesi'nde bulunan ve 40 öğrencisi bulunan bir okulda yakılan sobadan çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu.

Olayı fark eden görevliler tarafından öğrenciler hızla tahliye edildi. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak okulda hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangına ilişkin olarak soruşturma ve inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

