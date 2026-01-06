Diyarbakır Çınar'da Okulda Sobadan Yangın: 40 Öğrenci Tahliye Edildi

Diyarbakır Çınar'da okulda sobadan çıkan yangın öğrencilerin tahliyesine yol açtı

Bozçalı Mahallesi'ndeki okul çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bozçalı Mahallesi'nde bulunan ve 40 öğrencisi bulunan bir okulda yakılan sobadan çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu.

Olayı fark eden görevliler tarafından öğrenciler hızla tahliye edildi. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak okulda hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangına ilişkin olarak soruşturma ve inceleme başlattı.

