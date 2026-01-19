Diyarbakır Çınar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:29
Yuvacık Mahallesi'nde trafik kazası: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AFF 156 plakalı otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu kaza yaşandı.

Çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Güvenlik güçleri ve yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

