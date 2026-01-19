Diyarbakır Çınar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Yuvacık Mahallesi'nde trafik kazası: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AFF 156 plakalı otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu kaza yaşandı.

Çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Güvenlik güçleri ve yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

