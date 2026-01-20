Diyarbakır Çüngüş'te hasta nakli aracı karda mahsur kaldı
Olay
Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinden Avut Mahallesi istikametine hasta nakli yapan araç, içinde bulunan 4 kişi ile birlikte karda mahsur kaldı.
Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı bildirildi.
Müdahale ve kurtarma
Durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Titiz çalışmalar neticesinde mahsur kalan araca ulaşan ekipler, araç içerisindeki 4 kişiyi güvenli şekilde kurtardı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE HASTA NAKLİ YAPAN ARAÇ, İÇİNDE BULUNAN 4 YOLCUYLA BİRLİKTE KARDA MAHSUR KALDI. ARAÇ VE İÇİNDEKİ VATANDAŞLAR, YOĞUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI.