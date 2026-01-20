Diyarbakır Çüngüş'te hasta nakli aracı karda mahsur kaldı

Diyarbakır Çüngüş'ün Avut Mahallesi'ne giden hasta nakli aracı, yoğun kar ve tipide kalarak 4 kişiyle mahsur kaldı; ekipler tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:09
Olay

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinden Avut Mahallesi istikametine hasta nakli yapan araç, içinde bulunan 4 kişi ile birlikte karda mahsur kaldı.

Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı bildirildi.

Müdahale ve kurtarma

Durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Titiz çalışmalar neticesinde mahsur kalan araca ulaşan ekipler, araç içerisindeki 4 kişiyi güvenli şekilde kurtardı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

