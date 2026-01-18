Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı, anlar kamerada

Olayın ayrıntıları

İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde bulunan bir fırının pastane bölümünde yaşanan kavgada iki genç yaralandı. Olay, pastane bölümünde oturan gençlerin aynı masada bulunan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramasıyla başladı.

Kavgaya diğer masada oturanların da dahil olduğu belirtilirken, bıçaklanma ve darp sonucu A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, her iki genç ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahısların olayın ardından hızla kaçtığı aktarılırken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

