Diyarbakır'da Alkollü Sürücüler Paniğe Neden Oldu: Biri Polisten Kaçtı, Diğeri 8 Araca Çarptı

Diyarbakır'da Alkollü Sürücüler Paniğe Neden Oldu

Diyarbakır'da dün Kayapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı olay kentte panik yarattı. Sürücülerden biri Ayşe Nur Zarakolu Caddesi üzerinde çok sayıda araca çarparak dururken, diğeri polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Olay 1: 8 araca çarpan sürücü

İlk olayda, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ayşe Nur Zarakolu Caddesi üzerinde önce iki araca çarptı. Durmadan yoluna devam eden sürücü daha sonra altı araca daha çarpıp bir duvara çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüye 100 bin liradan fazla ceza kesildi.

Olay 2: Polisten kaçan sürücü

Diğer olayda ise yine alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu şahıs yakalandı; drift attığı da belirlenen sürücüye 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

Her iki olayın da o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

