Diyarbakır'da Alkollü Sürücüler Paniğe Neden Oldu: Biri Polisten Kaçtı, Diğeri 8 Araca Çarptı

Diyarbakır Kayapınar'da dün iki alkollü sürücünün yol açtığı olayda biri 8 araca çarpıp duvara çarparak durdu, diğeri polisten kaçarken yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:43
Diyarbakır'da Alkollü Sürücüler Paniğe Neden Oldu: Biri Polisten Kaçtı, Diğeri 8 Araca Çarptı

Diyarbakır'da Alkollü Sürücüler Paniğe Neden Oldu

Diyarbakır'da dün Kayapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı olay kentte panik yarattı. Sürücülerden biri Ayşe Nur Zarakolu Caddesi üzerinde çok sayıda araca çarparak dururken, diğeri polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Olay 1: 8 araca çarpan sürücü

İlk olayda, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ayşe Nur Zarakolu Caddesi üzerinde önce iki araca çarptı. Durmadan yoluna devam eden sürücü daha sonra altı araca daha çarpıp bir duvara çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüye 100 bin liradan fazla ceza kesildi.

Olay 2: Polisten kaçan sürücü

Diğer olayda ise yine alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu şahıs yakalandı; drift attığı da belirlenen sürücüye 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

Her iki olayın da o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR’DA DÜN ALKOLLÜ İKİ SÜRÜCÜ KENTTE PANİĞE NEDEN OLDU. SÜRÜCÜLERDEN BİRİ POLİSTEN KAÇMAYA...

DİYARBAKIR’DA DÜN ALKOLLÜ İKİ SÜRÜCÜ KENTTE PANİĞE NEDEN OLDU. SÜRÜCÜLERDEN BİRİ POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN, DİĞERİ ÖNCE 8 ARACA ARDINDAN DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ.

DİYARBAKIR’DA DÜN ALKOLLÜ İKİ SÜRÜCÜ KENTTE PANİĞE NEDEN OLDU. SÜRÜCÜLERDEN BİRİ POLİSTEN KAÇMAYA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartepe'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı — Çok sayıda yaralı
2
Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Çöktü
3
Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 297 Şüpheli Yakalandı, 94 Tutuklandı
4
Kocaeli İzmit’te AVM Otoparkında Bıçaklı Kavga: Zanlı Tutuklandı
5
Iğdır'da Yakalanan Eski İcra Müdür Yardımcısı E.K. ve 2 Organizatör Tutuklandı
6
Samsun’da üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tutuklandı
7
İspanya'daki 10 Ton Kokain Operasyonunun İstanbul Ayağında 12 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları