Gölcük'te Park Halindeki Otomobil Yandı — Sahibinin Ateşe Verdiği İddiası

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 24 Ocak akşamı park halindeki otomobil yandı; sahibinin aracı ateşe verdiği iddia edildi, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:30
Olay 24 Ocak akşamı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay, 24 Ocak akşamı saat 19.00 sıralarında Sanayi Camisi önünde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Bölgedekiler, otomobilin sahibi tarafından öfkelenerek aracı ateşe verildiği iddiasında bulundu.

Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeni ve sahip iddiaları araştırılıyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

