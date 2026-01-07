Diyarbakır'da çatı yangını: 40 güvercin telef oldu

Diyarbakır'da çatı katında çıkan yangında 40 güvercin telef oldu

Olayın Detayları

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir apartmanın çatı katındaki odunlukta çıkan yangında 40 güvercin telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi 188. Sokak'ta bulunan bir apartmanın son katında, soba borusundan çıkan kıvılcım çatıdaki odunluğu tutuşturdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında odunluk kullanılmaz hale geldi.

Müdahale anı, bir itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

