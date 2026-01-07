Diyarbakır'da çatı yangını: 40 güvercin telef oldu

Diyarbakır Yenişehir'de çatı katındaki odunlukta çıkan yangında soba borusundan çıkan kıvılcım 40 güvercinin telef olmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:44
Olayın Detayları

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir apartmanın çatı katındaki odunlukta çıkan yangında 40 güvercin telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi 188. Sokak'ta bulunan bir apartmanın son katında, soba borusundan çıkan kıvılcım çatıdaki odunluğu tutuşturdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında odunluk kullanılmaz hale geldi.

Müdahale anı, bir itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

