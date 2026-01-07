Diyarbakır'da Dronla Kavşakta Şerit Değiştiren Sürücülere Ceza

KGYS'ye entegre dronlarla yapılan denetimde, kavşaklarda şerit değiştirip kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:45
Diyarbakır'da Dronla Kavşakta Şerit Değiştiren Sürücülere Ceza

Diyarbakır'da Dronla Kavşakta Şerit Değiştiren Sürücülere Ceza

KGYS entegre dronlarla denetim: Kurallara uymayanlara ceza

Diyarbakır'da kavşaklara yaklaşırken şerit değiştiren sürücüler, dronlarla tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre dronlarla yapıldı.

Kontroller sırasında, kavşaklara yaklaşırken şerit değiştirip zincirleme kural ihlallerine ve trafik sıkışıklıklarına neden olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafikte saygı standartlarını korumak amacıyla dron sistemleri aracılığıyla yapılan denetimlerin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

