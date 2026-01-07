Diyarbakır'da Dronla Kavşakta Şerit Değiştiren Sürücülere Ceza

KGYS entegre dronlarla denetim: Kurallara uymayanlara ceza

Diyarbakır'da kavşaklara yaklaşırken şerit değiştiren sürücüler, dronlarla tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre dronlarla yapıldı.

Kontroller sırasında, kavşaklara yaklaşırken şerit değiştirip zincirleme kural ihlallerine ve trafik sıkışıklıklarına neden olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafikte saygı standartlarını korumak amacıyla dron sistemleri aracılığıyla yapılan denetimlerin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

