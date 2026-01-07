Diyarbakır'da Dronla Şerit Değiştiren Sürücülere Ceza

Diyarbakır'da KGYS'ye entegre dronlarla kavşağa yaklaşırken şerit değiştiren sürücüler tespit edilip cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:38
Diyarbakır kent merkezinde, kavşağa yaklaşırken şerit değiştiren sürücüler dron görüntüleriyle tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Denetim teknolojisi ve uygulama

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla yapılan denetimlere, teknolojik gelişmeler doğrultusunda eklenen dron sistemi ile saha gözetimi eklendi.

Odağın kavşaklara yaklaşırken şerit değiştiren sürücüler

Denetimlerde özellikle kavşaklara yaklaşırken şerit değiştiren sürücüler üzerinde yoğunlaşıldı. Bu tür ihlallerin geçiş önceliği kaynaklı tartışmalara, zincirleme kural ihlallerine ve trafik sıkışıklığına yol açtığına dikkat çekildi. İhlal tespit edilen sürücülere ilgili mevzuat çerçevesinde trafik cezaları uygulandı.

Sürekli denetim mesajı

Yetkililer, trafikte saygı ve güvenlik standartlarını korumak amacıyla dron sistemleri aracılığıyla yapılan denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak yapan sürücüler dronla tespit edildi

Kaynak yapan sürücüler dronla tespit edildi

