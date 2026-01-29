Diyarbakır'da Elektrik Direği Yangını: İtfaiyenin Kask Kamerası Kaydetti

Diyarbakır Kayapınar'da Mezopotamya Bulvarı'ndaki trafoda çıkan yangına itfaiye müdahale etti; anlar itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:55
Kayapınar'da trafodaki alevlere hızlı müdahale

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Mezopotamya Bulvarı üzerinde bulunan bir elektrik direğinin üstündeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü.

Yangına müdahale anları, görevli bir itfaiye erinin taktığı kask kamerası tarafından kayda alındı. Kayıtta ekiplerin söndürme çalışmaları ve müdahale süreci yer aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

