Diyarbakır'da Elektrik Direği Yangını: İtfaiyenin Kask Kamerası Kaydetti

Kayapınar'da trafodaki alevlere hızlı müdahale

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Mezopotamya Bulvarı üzerinde bulunan bir elektrik direğinin üstündeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü.

Yangına müdahale anları, görevli bir itfaiye erinin taktığı kask kamerası tarafından kayda alındı. Kayıtta ekiplerin söndürme çalışmaları ve müdahale süreci yer aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.

