Ordu'da 1 Haftada 58 Aranan Şahıs Yakalandı, 26 Tutuklandı

Ordu'da 1 haftalık asayiş operasyonunda 58 aranan şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttüğü asayiş çalışmaları kapsamında 18 bin 686 kişinin sorgulamayı gerçekleştirdi. Kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 58 şahıs yakalandı, bu kişilerden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca ekipler, trafik denetimleri kapsamında toplam 9 bin 839 araç kontrol etti.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 16 şüpheli yakalandı. Şahıslar üzerinde ve yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinde ise 2 bin 920 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 119 kilogram tütün, 8 kilogram nargile tütünü, 16 bin 600 adet boş makaron ve 34 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların sürdürülmesi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

ARANMASI BULUNAN ŞAHISLARIN YAKALANMASI