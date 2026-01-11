Diyarbakır'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır Yenişehir Şehitlik'te çıkan ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.