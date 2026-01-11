Diyarbakır'da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
Yenişehir Şehitlik'te paniğe neden olan olay
Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. Apartmanın giriş katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 kişi dumandan etkilendi ve ambulansta tedavi altına alındı.
Evi zarar gören ailenin feryadı sokakta yankılanırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
