Diyarbakır'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır Yenişehir Şehitlik'te çıkan ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:55
Diyarbakır'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Yenişehir Şehitlik'te paniğe neden olan olay

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. Apartmanın giriş katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 kişi dumandan etkilendi ve ambulansta tedavi altına alındı.

Evi zarar gören ailenin feryadı sokakta yankılanırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi, feryatlar yürekleri dağladı

Diyarbakır’da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi, feryatlar yürekleri dağladı

