Diyarbakır'da Gizli Buzlanma Faciası: Araç Duvara Çarpıp Alev Aldı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda gizli buzlanma nedeniyle hız yapan sürücü duvara çarptı; araç yandı, ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:51
Diyarbakır’da, gizli buzlanma bulunan yolda hız yapan bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil duvara çarptı ve araç alev aldı.

Kaza anı ve müdahale

Olay bugün sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası yolda oluşan gizli buzlanmayı fark edemeyen sürücü, aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybetti ve aracını duvara çarptı.

Çarpmanın ardından araçta başlayan yangına haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kazada ağır yaralanan kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, başka bir aracın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

