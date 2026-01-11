Diyarbakır'da Gizli Buzlanma Faciası: Araç Duvara Çarpıp Alev Aldı
Diyarbakır’da, gizli buzlanma bulunan yolda hız yapan bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil duvara çarptı ve araç alev aldı.
Kaza anı ve müdahale
Olay bugün sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası yolda oluşan gizli buzlanmayı fark edemeyen sürücü, aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybetti ve aracını duvara çarptı.
Çarpmanın ardından araçta başlayan yangına haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü.
Kazada ağır yaralanan kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay anı, başka bir aracın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.