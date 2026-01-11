Diyarbakır'da Gizli Buzlanma Faciası: Hız Yapan Araç Duvara Çarpıp Alev Aldı
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yolda oluşan gizli buzlanma ve aşırı hız bir araya geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil duvara çarparken, çarpışma sonrası araç alev aldı.
Yoğun kay yağışı sonrası yolda oluşan buzlanmayı fark edemeyen sürücünün yüksek hızla ilerlediği belirtildi. Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada ağır yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, başka bir aracın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolünü kaybedip duvara çarpması ve sonrasında alev alması net şekilde görülüyor.
