Diyarbakır'da Gizli Buzlanma Faciası: Hız Yapan Araç Duvara Çarpıp Alev Aldı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araç duvara çarpıp alev aldı; 1 ağır yaralı, anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:36
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yolda oluşan gizli buzlanma ve aşırı hız bir araya geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil duvara çarparken, çarpışma sonrası araç alev aldı.

Yoğun kay yağışı sonrası yolda oluşan buzlanmayı fark edemeyen sürücünün yüksek hızla ilerlediği belirtildi. Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada ağır yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, başka bir aracın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolünü kaybedip duvara çarpması ve sonrasında alev alması net şekilde görülüyor.

Hız ve buzlanma faciaya davetiye çıkardı: Feci kaza kamerada

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

