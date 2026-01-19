Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: 132 Aranan Kişi Yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan toplam 132 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:37
Operasyon Detayları

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından suçların önlenmesi ve adli makamlarca yakalama emri bulunan şahısların tespiti amacıyla yürütülen operasyonlar, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda gerçekleştirildi. Operasyonlar, İlçe Jandarma Komutanlıkları ile eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyon kapsamında, aralarında ’kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma’ suçlarından aranan kişiler bulundu.

Yakalananların Dağılımı

Yakalananlar arasında 10-20 yıl arası: 16, 5-10 yıl arası: 14, 2-5 yıl arası: 53 ve 2 yıl altı: 49 olmak üzere toplam 132 şahıs yer aldı.

Yakalanan tüm şahıslar, işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

