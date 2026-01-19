Diyarbakır’da Kaçakçılık Operasyonu: 31 Şüpheli, Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Diyarbakır jandarmasının kaçakçılık operasyonlarında 27 olayda 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı; çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:45
Diyarbakır’da Kaçakçılık Operasyonu: 31 Şüpheli, Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Diyarbakır’da Kaçakçılık Operasyonunda 31 Şüpheliye İşlem

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yürütülen kaçakçılık operasyonlarında, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonun kapsamı

Operasyonlar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; il ve ilçelerde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildi. Ekipler tarafından toplam 27 olay tespit edilerek müdahale edildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonlar sonucunda ele geçirilenler arasında: 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği mühimmatı, 9 bin 800 adet elektronik sigara likiti, 3 bin 683 paket kaçak sigara, 2 bin 290 adet nikotin, bin 766 adet muhtelif inşaat malzemesi, 150 adet puro, 130 adet ısıtılmış tütün mamulü, 106 adet güneş gözlüğü, 30 adet elektronik eşya, 4 adet cep telefonu ve 4 adet elektronik sigara yer aldı.

Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları bölge genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNDE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA 31ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNDE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA 31ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILIRKEN, ÇOK SAYIDA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi
2
Konya'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar’ı 100 Kişilik Ekip Arıyor
4
Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı: Fırın, Restoran ve Marketler Mercek Altında
5
Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü
6
Manisa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
Kırıkkale'de Kan Donduran Kadın Cinayetinde Karar: Kardeş ve Komşuya Ağırlaştırılmış Müebbet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları