Diyarbakır’da Kaçakçılık Operasyonu: 31 Şüpheli, Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Diyarbakır’da Kaçakçılık Operasyonunda 31 Şüpheliye İşlem

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yürütülen kaçakçılık operasyonlarında, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonun kapsamı

Operasyonlar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; il ve ilçelerde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildi. Ekipler tarafından toplam 27 olay tespit edilerek müdahale edildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonlar sonucunda ele geçirilenler arasında: 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği mühimmatı, 9 bin 800 adet elektronik sigara likiti, 3 bin 683 paket kaçak sigara, 2 bin 290 adet nikotin, bin 766 adet muhtelif inşaat malzemesi, 150 adet puro, 130 adet ısıtılmış tütün mamulü, 106 adet güneş gözlüğü, 30 adet elektronik eşya, 4 adet cep telefonu ve 4 adet elektronik sigara yer aldı.

Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları bölge genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.

