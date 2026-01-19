Tokat'ta 33 Yıl Hapisle Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Tokat'ta 'bina içi muhafaza altına alınmış eşya' hırsızlığı nedeniyle 33 yıl hapis cezası bulunan F.D. (25), 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün operasyonu

Tokat'ta hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 33 yıl hapis cezası ile aranan F.D. (25)'nin Yeşilırmak Mahallesi'nde umuma açık bir işletmede bulunduğu tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası 17 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

