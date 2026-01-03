DOLAR
Diyarbakır'da Kar Topu Yüzünden Çocukları Döven Sürücü Tutuklandı

Bağlar'da üst geçitten araçlara kar topu attıkları iddiasıyla darbedilen üç çocuk şikayetçi oldu; sürücü Y.T. 'yaralama' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:25
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:45
Olay

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Bağcılar Mahallesi Urfa Bulvarı'nda yer alan üst geçitte meydana gelen olayda, M.F.O. (15), B.D. (15) ve İ.H.E. (12), attıkları kar topunun bir minibüse isabet etmesi gerekçesiyle şoför tarafından darbedildiklerini belirterek şikayetçi oldu.

Soruşturma ve Tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli sürücü Y.T. tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'yaralama' suçundan tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

