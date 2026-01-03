Diyarbakır'da Kar Topu Yüzünden Çocukları Döven Sürücü Tutuklandı

Olay

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Bağcılar Mahallesi Urfa Bulvarı'nda yer alan üst geçitte meydana gelen olayda, M.F.O. (15), B.D. (15) ve İ.H.E. (12), attıkları kar topunun bir minibüse isabet etmesi gerekçesiyle şoför tarafından darbedildiklerini belirterek şikayetçi oldu.

Soruşturma ve Tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli sürücü Y.T. tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'yaralama' suçundan tutuklandı.

