Diyarbakır'da kepçe operatörü iş makinasıyla drift attı

Diyarbakır'da bir kepçe operatörü, kar üzerinde kullandığı iş makinasıyla uzun süre drift yaptı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:15
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır'da bir kepçe operatörü, kar üzerinde kullandığı iş makinasıyla uzun süre drift attı. Sürücünün hareketleri çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde kepçenin kontrollü bir şekilde kaydırıldığı ve zeminde belirgin izler bırakarak manevralar yapıldığı görülüyor. Anlar, kısa ama dikkat çeken bir süre boyunca devam etti.

Kayda geçen bu görüntüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşıma konu oldu ve olayın yaşandığı anlar izleyicilerin dikkatini çekti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

