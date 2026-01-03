Diyarbakır'da kepçe operatörü iş makinasıyla drift attı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır'da bir kepçe operatörü, kar üzerinde kullandığı iş makinasıyla uzun süre drift attı. Sürücünün hareketleri çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde kepçenin kontrollü bir şekilde kaydırıldığı ve zeminde belirgin izler bırakarak manevralar yapıldığı görülüyor. Anlar, kısa ama dikkat çeken bir süre boyunca devam etti.

Kayda geçen bu görüntüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşıma konu oldu ve olayın yaşandığı anlar izleyicilerin dikkatini çekti.

