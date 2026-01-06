Diyarbakır'da kolon çatlağı: Bakır 3 Apartmanı ve çevresinden 83 kişi tahliye edildi

Diyarbakır Bağlar'da Bakır 3 Apartmanı'nın kolonunda çatlak oluştu; tedbir amacıyla toplam 83 kişi tahliye edildi, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:11
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:11
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerindeki 6 katlı Bakır 3 Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarından birinde çatlak meydana geldi. Olay ihbarı üzerine güvenlik ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler

Durumun bildirilmesiyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrıya gelen AFAD, polis, itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri olay yerinde inceleme ve güvenlik önlemi aldı.

Tahliye ve yapılan işlemler

Güvenlik gerekçesiyle Bakır 3 Apartmanı ile bitişiğindeki bir apartman ve tedbir amaçlı bir müstakil evden toplam 83 kişi tahliye edildi. Olay yerindeki kontrollerin ardından Zabıta ekipleri binayı mühürledi.

Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde takip etti.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

